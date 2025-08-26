Impulsa municipio la música regional

El Gobierno Municipal que encabeza la presidenta Verónica Aguirre impulsa el talento artístico y preserva las tradiciones locales mediante clases de música regional en la Casa de la Cultura.

El director del recinto cultural, C. Jaime Ponce Pérez, destacó que actualmente se imparten clases de guitarra y acordeón a cargo de reconocidos músicos de la cabecera municipal, quienes con entusiasmo transmiten sus conocimientos a las nuevas generaciones.

Más allá del escenario, estos artistas buscan compartir la experiencia y sabiduría adquirida a lo largo de los años, sembrando en niñas, niños y jóvenes el gusto por la música folklórica y el amor por nuestras raíces.

Las clases se llevan a cabo de lunes a viernes en un horario 11:00 am a 13:00 pm y de 2:00 a 5:00 de la tarde en las instalaciones de la Casa de la Cultura, con el objetivo de fomentar la identidad cultural y mantener vivas las tradiciones musicales de San Fernando.