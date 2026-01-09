Waldo´s abrió sus puertas en la ciudad de San Fernando

Con la presencia de la alcaldesa Verónica Aguirre de los Santos, se llevó a cabo la inauguración oficial de la tienda Waldo´s en el municipio de San Fernando, un proyecto que representa un importante impulso al desarrollo económico y a la generación de fuentes de empleo en la región.

En el evento estuvieron presentes el Lic. Daniel Sosa Carpio, delegado de la Zona Norte de la Secretaría de Economía, en representación de la C. Ninfa Cantú Deandar, secretaria de Economía del Gobierno del Estado; José González Hernández, gerente del Distrito 10 de Waldo´s; y Luis Alejandro Ramos, gerente regional de Operaciones de Waldo´s, así como síndicos, regidores y funcionarios estatales y municipales, quienes realizaron el tradicional corte de listón.

Detalles sobre la inauguración de la tienda Waldo's

Durante su intervención, José González Hernández agradeció al Gobierno Municipal las facilidades otorgadas para la instalación de la sucursal, destacando que Waldo´s tiene como objetivo ofrecer productos de bajo costo y, al mismo tiempo, convertirse en una empresa cercana a la comunidad, generando relaciones de beneficio mutuo y apoyando al comercio local.

¿Qué impacto tendrá la apertura de Waldo's en San Fernando?

Por su parte, la alcaldesa Verónica Aguirre señaló que la apertura de esta tienda representa un hecho significativo para San Fernando, al ser una muestra clara de la confianza que las empresas depositan en el municipio.

"Hoy es un día muy importante para San Fernando, porque la inauguración de esta tienda Waldo´s representa confianza en nuestro municipio, crecimiento económico y nuevas oportunidades para nuestra gente", expresó.

La edil destacó que esta inversión es resultado del trabajo coordinado entre el gobierno y la iniciativa privada, generando 18 empleos directos y 10 empleos indirectos, lo que impacta positivamente en la economía de las familias Sanfernandenses.