Supervisan seguridad para Noche Mexicana

Como parte del trabajo preventivo y en seguimiento a las indicaciones de la alcaldesa Verónica Aguirre de los Santos, personal de Protección Civil San Fernando realizó la verificación de los puestos de artesanías, alimentos y juegos mecánicos.

Estos establecimientos semifijos, situados en la plaza principal de la ciudad, fueron revisados previo a las festividades patrias que se celebrarán en esta localidad.

Estas acciones tienen como objetivo garantizar la seguridad de comerciantes, visitantes y familias que se darán cita en la noche del 15 de septiembre para celebrar el tradicional Grito de Independencia.

Durante el recorrido, se hizo especial énfasis en la revisión de los tanques de gas butano utilizados en algunos puestos, exhortando a los responsables a contar con extintores y el equipo necesario para responder de inmediato ante cualquier situación de riesgo.