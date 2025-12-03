Arranca cosecha de elote y maíz

Productores agrícolas del Valle de San Fernando, este martes comenzaron a cortar elote para la venta a mayoreo y menudeo; saturando las principales calles de esta ciudad de este alimento de la canasta básica.

Previa programación, los productores realizaron la siembra de maíz con la intención de levantar las cosechas de manera "escalonada", dejando el corte de elotes para todo el mes de diciembre de 2025 y enero del 2026.

¿Cómo afecta la cosecha de elote a los precios?

Angeles Torres, comerciante de elotes por docena, señaló que la venta de este producto alimenticio se ha incrementado en los últimos días, por la cosecha de elote de la región.

Regularmente los productores que comercializan el elote de la región, lo venden en 40 y 50 pesos la docena; en tanto que el elote más pequeño y con menos dietes de maíz en la mazorca, lo llegan a vender hasta en 100 pesos por tres docenas.

Detalles sobre la producción de maíz en la región

En esta región se cultivaron 4 mil 457 hectáreas de maíz blanco y amarillo; de esta superficie el 50 por ciento se estará comercializando como elote por docena; ya que muchas familias lo adquieren para la elaboración de elotes cocidos, asados o para hacer trolelotes.

Por otra parte, se dio a conocer que de momento se han trillado alrededor de 90 hectáreas de maíz blanco; comercializándose la tonelada de este grano en 5 mil pesos.