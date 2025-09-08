Entrega municipio uniformes a tránsitos y Protección Civil

Reafirmando el compromiso de fortalecer las áreas de prevención, tránsito y vialidad, el Gobierno Municipal que encabeza la alcaldesa Verónica Aguirre realizó la entrega de uniformes y equipo táctico a elementos de Protección Civil y Tránsito Municipal.

La entrega se llevó a cabo en las instalaciones de Protección Civil Municipal, donde la alcaldesa estuvo acompañada por síndicos, regidores y personal del ayuntamiento.

Además de los uniformes, se dotó a personal de PC San Fernando de colchones para el área de dormitorios, así como mesas y sillas para el comedor y sala de capacitación, con el objetivo de mejorar las condiciones de trabajo y descanso del personal operativo.

En su mensaje, la alcaldesa reconoció la importante labor que realizan ambas instituciones en beneficio de la ciudadanía, destacando que el Ayuntamiento mantiene abiertas las puertas para escuchar y atender sus necesidades.

Asimismo, anunció que próximamente se continuará con la entrega de más equipamiento especializado para Protección Civil, con el propósito de fortalecer su seguridad y capacidad de respuesta en situaciones de emergencia.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de seguir trabajando a través de sus instituciones para brindar una mejor atención y servicio a la población de San Fernando.



