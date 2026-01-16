Arrancan trillas del ciclo primavera-verano 2025

Este jueves, arrancaron formalmente las trillas de sorgo, maíz y frijol negro de la variedad "Michigan" del ciclo agrícola primavera-verano 2025, en predios agrícolas del Valle de San Fernando, aseguró Griselda Dávila Beas.

¿Qué cultivos se están trillando en San Fernando?

La dirigente del comité municipal campesino en San Fernando, informó que en pláticas con el personal del área técnica del Distrito 157 de la SADER, le comentaron que en esta región se van a trillar casi 7 mil hectáreas de estos cultivos.

Detalles sobre las hectáreas trilladas en la región

Reveló que, en predios agrícolas de San Fernando, Méndez, Burgos y Cruillas, se comenzaron a trillar 4 mil 400 hectáreas de maíz blanco y amarillo; 1 mil 300 hectáreas de sorgo y 1 mil 020 hectáreas de frijol negro de la variedad "Michigan".

Acciones del comité campesino en el ciclo agrícola

Estas actividades son parte de las acciones para impulsar la producción agrícola en la región, destacando la importancia de estos cultivos para la economía local.