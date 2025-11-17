Choque frontal en San Fernando deja una persona fallecida y 4 heridos

Choque frontal entre dos vehículos sedan dejó como saldo una persona fallecida y cuatro heridos; hechos registrados la tarde de este lunes en el kilómetro 05 del libramiento de tránsito pesado de San Fernando.

En ambulancias de Protección Civil y Bomberos Municipal y del Centro Regional de Emergencias San Fernando, fueron trasladados al área de urgencias del Hospital General de San Fernando cuatro personas heridas; quedando en el lugar una persona fallecida y prensada entre los hierros retorcidos de su vehículo.

Entre los heridos se encuentra la señora Laura Lilia "M" de 56 años y Miguel "N", la primera originaria de Tamasopo San Luis Potosí y el segundo con residencia en Houston, Texas. Los otros dos aún no se tienen los generales, ya que están siendo atendidos por el personal médico del nosocomio local.

La vía de comunicación fue cerrada por las autoridades, desviando todo el tráfico por el centro de la ciudad de San Fernando.