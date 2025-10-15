Mejoran vialidades en la Col. Bella Vista Norte

El Gobierno Municipal que encabeza la presidenta Verónica Aguirre, a través del Departamento de Obras Públicas, llevó a cabo trabajos de limpieza en la calle Padre Mier, entre Ponciano Arriaga y Plan de Ayutla, en la colonia Bella Vista Norte.

Como parte de las acciones en ese sector, se llevaron a cabo trabajos de motoconformado en la calle Constituyentes entre Padre Mier y José Ma. Morelos, mejorando las condiciones de tránsito en la zona.

Durante las labores, el tramo permaneció cerrado con el apoyo del Departamento de Tránsito Local, garantizando la seguridad de los trabajadores y de quienes transitan por el área.