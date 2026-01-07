Bachean camino a Laguna Madre

Atendiendo las solicitudes de habitantes de los campos pesqueros y de turistas que acuden a la Laguna Madre, el Gobierno Municipal de San Fernando puso en marcha la primera etapa de trabajos de bacheo y conservación en la carretera estatal que conduce a esta importante zona del municipio.

Aunque dicha vía no es de competencia directa del Gobierno Municipal, la administración que encabeza la alcaldesa Verónica Aguirre refrenda su compromiso con la seguridad y bienestar de la ciudadanía, realizando acciones preventivas que mejoren las condiciones de tránsito y fortalezcan la conectividad hacia los campos pesqueros y destinos turísticos.

Acciones de la autoridad en la carretera estatal

Siguiendo las indicaciones de la presidenta municipal, el Departamento de Obras Públicas inició labores de conservación rutinaria mediante bacheo aislado de carpeta asfáltica, abarcando un tramo total de 52 kilómetros de esta carretera.

Los trabajos comenzaron a partir del kilómetro 52, a la altura de Carboneras, y continuarán de manera progresiva hasta llegar al libramiento, con el objetivo de concluirlos en el menor tiempo posible, deteniéndose únicamente en caso de condiciones climatológicas adversas.

Detalles sobre el bacheo en la Laguna Madre

Señalando el departamento de Obras Públicas que en el caso de los veinte kilómetros que comunican a los campos pesqueros, se realizarán en una segunda etapa.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de San Fernando reafirma su compromiso de atender las necesidades de la población, mejorar la infraestructura vial y brindar mayor seguridad a quienes transitan diariamente por esta importante vía de comunicación.