Lluvias torrenciales azotan en el Valle de San Fernando

La zona de baja presión que se extiende sobre las costas del Golfo de México está dejando torrenciales precipitaciones pluviales en el Valle de San Fernando', informó Lilia Eugenia Salinas Escobedo.

La responsable del monitoreo climático de protección civil explicó que este fenómeno hidrometeorológico se extiende desde el estado de Tabasco hasta Tamaulipas; lluvias que se han reforzado también con el ingreso del frente frío número 5.

Agregó que, del miércoles a la tarde de este jueves, las lluvias que se han registrado en los municipios de San Fernando, Méndez, Burgos y Cruillas han dejado entre 8 y 9 pulgadas de humedad.

Indicó que, de acuerdo al reporte del Servicio Meteorológico Nacional, las precipitaciones pluviales continuarán en las próximas 48 y 72 horas; situación que podría ocasionar el desbordamiento de arroyos naturales.