Entregan más de 2 mil toneladas de fertilizante

Productores agrícolas de sorgo, maíz y frijol, han recibido hasta el momento 2 mil 190 toneladas de fertilizantes, para que apliquen en las tierras agrícolas previo al arranque de las siembras de sus cultivos programados dentro del ciclo otoño-invierno 2025-2026.

El responsable del centro de Distribución de Fertilizante Leonardo González Hernández, explicó que cada uno de los beneficiarios recibe una dotación de 24 bultos de 25 kilogramos cada uno de ellos, tanto de UREA como de Fosfato de Diamonio.

A través del programa federal "Fertilizantes para el Bienestar", se han dado de alta en el padrón de beneficiarios 3 mil 650 productores de sorgo, maíz y frijol, quienes de manera programada reciben sus dotaciones de fertilizantes para mejorar la producción de cultivos al momento de levantar las cosechas.

A la vez dio a conocer que el próximo martes 30 de este mes de septiembre, vence el plazo para la entrega de fertilizante en la prorroga que se había autorizado.

González Hernández, reveló que, de acuerdo al padrón de beneficiarios, faltan un total de 597 productores por pasar a recoger sus dotaciones de fertilizante.

Los interesados podrán reclamar este beneficio en la bodega de Higuerillas, que se localiza frente al ejido La Libertad del municipio de San Fernando; la recepción de documentos se realiza de las 08:00 a las 13:00 horas, en tanto que la entrega de fertilizante se puede extender hasta las 16:00 horas.



