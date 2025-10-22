Por fin, buen tiempo para la siembra

La generalidad de los predios agrícolas, cuentan con una excelente humedad para la siembra de cultivos programados dentro del ciclo otoño-invierno 2025-2026, también conocido como “Temprano”.

Las copiosas lluvias que se registraron en este mes de octubre dejaron más de 10 pulgadas de humedad en los predios agrícolas del Valle de San Fernando; el 80 por ciento de las parcelas ya con trabajos de preparación.

En la primera semana del mes de noviembre próximo, dará arranque la siembra de trigo y terminará en el mes de diciembre de este mismo año; en tanto que la de sorgo dará inicio el próximo 20 de diciembre del año en curso y culminará el 08 de marzo de 2026.

Con la humedad que existe en los predios agrícolas, se puede garantizar la germinación y desarrollo de los plantíos de trigo y sorgo; esperándose que las lluvias de marzo y abril, vengan a reforzar los sembradíos y garantizar una excelente cosecha.

Para el otoño-invierno 2025-2026, también conocido como “Temprano”, se tiene contemplada la siembra de 270 mil hectáreas de trigo, maíz, frijol y sorgo, en su mayoría de grano rojo.



