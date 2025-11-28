Productores levantan bloqueos carreteros

En un acto de confianza y de buena fe, líderes del Frente Nacional para el Rescate al Campo Mexicano, así como de las organizaciones de Transportistas, comenzaron a levantar los bloqueos carreteros en puntos estratégicos de los estados de Tamaulipas, Coahuila y Sinaloa, al aceptar los funcionarios de la Secretaría de Gobernación, de Agricultura Nacional y diputados federales.

¿Qué ocurrió?

En tanto que se mantienen bloqueadas las aduanas y puentes internacionales; hasta que los funcionarios del gobierno federal y diputados federales reunidos en las oficinas de la Secretaría de Gobernación la tarde de este jueves 27 de noviembre, firmen la minuta de acuerdos tomados en favor del campo mexicano.

Los bloqueos carreteros se comenzaron a levantar de las 15:00 a las 16:49 horas de este jueves, pero la instrucción que recibieron los productores es mantenerse en los puntos carreteros donde levantaron los bloqueos, hasta que se formalicen en un documento los acuerdos tomados entre los funcionarios del gobierno federal y los líderes de productores y transportistas.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Los transportistas están exigiendo al gobierno federal mayor seguridad en las carreteras de México, para disminuir los asaltos; cifra que se ha incrementado de manera desproporcionada. En tanto que los productores piden a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, desarrollar un sistema nacional de financiamiento y mecanismos de control para el fortalecimiento del mercado nacional; cuidar el comercio desleal de los productos agropecuarios entre otras acciones que permitan incentivar y dar certeza a la producción nacional de alimentos.

Una revisión exhaustiva del T-MEC, para que los granos queden fuera del tratado de libre comercio. Que la comercialización nacional de granos no dependa de la bolsa de valores de Chicago, toda vez que este instrumento de comercialización solamente responde a la especulación, y el tratado en ningún momento obliga al estado mexicano a adoptar dichas prácticas comerciales que solo favorecen a los grandes importadores y ponen en riesgo la economía de los productores nacionales y los consumidores finales.

¿Qué acciones se están solicitando?

También están solicitando la formación de una banca de desarrollo para el sector agropecuario y pesquero.