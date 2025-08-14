Cierran puerto

Este miércoles a las 14:00 horas la capitanía de puertos ordenó la suspensión de actividades de embarcaciones menores en las costas de Tamaulipas, ante el pronóstico de fuertes vientos.

La responsable del monitoreo climático de protección civil, Lilia Eugenia Salinas Escobedo, explicó que esta tarde comenzaron a registrarse vientos de 80 a 95 kilómetros por hora procedentes del Sur-Sureste.

Reveló que los fuertes vientos están formando oleajes de 1 a 3 metros de altura, representando un serio peligro para los pescadores de embarcaciones menores que realizan actividades de pesca en las aguas del Golfo de México.

Señaló que las autoridades de la capitanía de puertos, emitieron esta alerta, exhortando a los pescadores suspender las actividades de pesca, para evitar algún accidente o naufragio.

Por otra parte, dio a conocer que están monitoreando una depresión tropical que este miércoles está cruzando la Península de Yucatán y que la mañana de este jueves estaría ingresando a las aguas del Golfo de México.

La vigilancia de este fenómeno, es para establecer su comportamiento, ya que la temperatura que tiene el agua del Golfo de México, esta propicia para que el fenómeno hidrometereológico, vuelva a tomar fuerza.