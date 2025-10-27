Protestan sorgueros hoy

Ante la nula respuesta del gobierno federal para autorizar precios de garantía de los granos y apoyos que vengan a fortalecer las actividades del campo, productores de 17 estados de la república mexicana anunciaron que realizaran manifestaciones masivas que pueden concluir en bloqueos de puentes internacionales, carreteras federales, casetas de cobro y vías de ferrocarriles.

La movilización masiva de productores, está programada para este lunes 27 de este mes de octubre a las 09:00 horas, coordinada por el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano y el Frente Estatal de Productores Agropecuarios de Tamaulipas.

De acuerdo al comunicado los productores agrícolas de la zona norte de Tamaulipas, sostendrán una reunión informativa en la Bodega "La Herradura" del ejido Francisco Villa del municipio de San Fernando, ubicada sobre la carretera federal Victoria-Matamoros a la altura del kilómetro 201.

Directivos del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano de los estados de Guanajuato, Michoacán y Jalisco, hoy lunes a las 09:00 horas sostendrán una reunión con el Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural Julio Berdegué Sacristán y la Secretaria de Gobernación Rosa Ícela Rodríguez Velázquez, para ventilar la problemática del campo mexicano.

Los productores agrícolas están demandando programas que ayuden al campo, para que esta actividad sea rentable y deje buenos dividendos a la gente que hace producir la tierra.

Sacar del T-EMEC los granos básicos, para que los precios se definan en base a los costos del mercado nacional y no en el mercado internacional de la Bolsa de Chicago, ya que existe una competencia muy desleal entre los productores mexicanos y los productores de Estados Unidos de Norte América y Canadá, países que está dentro del tratado de Libre Comercio.

También piden la creación del Banco Rural autónomo del Banco de México para ejercer recursos fiscales como palanca crediticia al desarrollo nacional; así como una revisión a la iniciativa de la ley de aguas nacionales para transitar a un mejor uso del agua evitando la criminalización y otorgar la seguridad del uso y su transmisión a terceros sin depreciar el valor de nuestras unidades de producción.



