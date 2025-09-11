Inician clases sin maestros

A una semana y media de haber arrancado el ciclo escolar 2025-2026 en cinco escuelas primarias y una secundaria técnica, iniciaron las actividades académicas sin el total de la plantilla de personal docente .

Lo anterior, al presentarse con anticipación algunos cambios de adscripción, jubilaciones y defunciones; solicitándose todo el recurso humano ante COSICAM, aseguró el profesor Juan Antonio Escobedo Araujo.

El jefe del sector número 9 del nivel primarias informó que en breve estará llegando el recurso humano para cubrir las plazas de docentes que faltan en cinco escuelas primarias de la región.

Reveló que, en total, son siete maestros del nivel primaria los que faltan para cubrir la totalidad de la plantilla docente en las cinco instituciones educativas de este nivel.

Señaló que directivos de la Coordinación del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros les informaron que, en las próximas semanas, estarán llegando los maestros que hacen falta.

Por otra parte, también se dio a conocer que en la escuela secundaria técnica de la colonia Agrícola Francisco González Villarreal faltan cuatro maestros y el director.

Sobre este tema, los padres de familia vienen exigiendo a las autoridades educativas que se cubran las asignaturas de inglés, artes, historia y química que los alumnos no están llevando a causa de un faltante de docentes.

EL DATO

Falta de maestros es por presentarse algunos cambios de adscripción, jubilaciones y defunciones.



