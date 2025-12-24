Inicia siembra de sorgo

Productores del Valle de San Fernando, intensificaron las actividades de siembra de sorgo programado dentro del ciclo agrícola otoño-invierno 2025-2026, aseguró Griselda Dávila Beas.

La presidenta del Comité Municipal Campesino de San Fernando, aseguró que en esta zona de la entidad se tienen programadas la siembra de 240 mil hectáreas de sorgo y unas 10 mil hectáreas más de maíz, frijol, canola y soya.

En total se estiman cultivar alrededor de 250 mil hectáreas dentro de este ciclo agrícola, siembras que dieron arranque el pasado 20 sábado 20 de este mes de diciembre del 2025 y que culminaran el próximo día 08 de marzo de 2026.

Un promedio de 20 mil hectáreas de uso agrícola, se encuentran enmontadas y sin trabajos de barbecho y bordeo y contra bordeo.

Estudios de mercado indican que los productores del campo se encuentran sin recursos propios para sembrar y sin créditos en los bancos, casas comerciales y proveedores de insumos, lo que habrá de reflejarse en una considerable superficie de hectáreas que no serán sembradas en el ciclo agrícola que está dando inicio con la siembra del grano rojo.

Agregó que en los últimos años la producción de sorgo se ha visto mermada por diversos factores, desde bajos precios, problemas para la comercialización, fenómenos naturales como heladas, prolongadas sequias, inundaciones y la incapacidad de cientos de productores para sembrar sus parcelas, luego que los apoyos tradicionales al campo desparecieron.

Hizo mención que una gran cantidad de productores enfrentan deudas que no han logrado saldar con acopiadores de granos y comercializadoras de insumos agrícolas y bancos de la región, mientras que no existe ninguna certeza sobre la recuperación en el precio de grano rojo.



