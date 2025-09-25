Para siembra por plagas y sequía en Tamaulipas

La proliferación de plagas y la prolongada sequía que se ha dejado sentir en los últimos años dentro del ciclo agrícola primavera-verano o tardío, ha obligado a los productores a suspender las actividades de siembra de cultivos.

De 25 a 30 mil hectáreas que se sembraban de sorgo, maíz, frijol, sandia en el Valle de San Fernando en el año 2010; ahora la superficie no llega ni a las 5 mil hectáreas cultivadas.

Personal del área técnica del distrito 157 de la Secretaria de Desarrollo Rural, explicó el ciclo tardío fue muy propicio para la proliferación de las plagas de pulgón amarillo, pulgón verde, gusano falso medidor y cogollero, así como la Mosca Mide, poniendo en riesgo latente los sembradíos.

Los productores también dejaron de sembrar sus tierras dentro de este ciclo, por la falta de humedad en las tierras; los productores mejor optaron por preparar sus tierras para el ciclo de temprano que arranca en diciembre y que concluye en el mes de marzo.

En el ciclo primavera-verano 2025, también conocido como tardío, se cultivaron 4 mil 434 hectáreas de sorgo, maíz, frijol y sandia; superficie que presenta un buen desarrollo, pero los productores están constantemente monitoreando sus cultivos para erradicar las plagas.

EL DATO

Los productores también dejaron de sembrar sus tierras dentro de este ciclo, por la falta de humedad en las tierras.



