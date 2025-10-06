Alistan tierras para la siembra

Productores agrícolas del Valle de San Fernando, redoblaron las actividades de preparación de tierras agrícolas, para captar la mayor humedad posible y garantizar la germinación y desarrollo de la planta de sorgo, maíz, frijol y trigo.

Cultivos que serán sembrados dentro del ciclo agrícola otoño-invierno 2025-2026, también conocido como "Temprano", aseguró la dirigente del Comité Municipal Campesino en San Fernando, Griselda Dávila Beaz.

La líder de la CNC en San Fernando, explicó que personal del área técnica del Distrito 157 de la Secretaria de Desarrollo Rural le informó que hasta el momento se lleva un avance de un 86 por ciento en los trabajos de rastreo, bordeo, contra bordeo y subsuelos.

Reveló que con estas actividades los productores pueden almacenar buenas cantidades de humedad y al momento de aplicar la semilla de grano rojo, maíz, frijol o trigo, esta no tenga ningún problema para germinar y desarrollarse.

De momento se han trabajado 232 mil hectáreas de las 270 mil hectáreas que se preparan año con año en el Valle de San Fernando, para la siembra de los cultivos arriba citados.

En esta semana, un nutrido grupo de productores iniciaron los trabajos de rastreo de sus tierras con la esperanza de captar humedad en este mes de octubre y noviembre, meses que regularmente llueve con frecuencia.

Faltan alrededor de 38 mil hectáreas por ser preparadas –rastreo, bordeo, contra bordeo y subsuelo-, mismas que pudieran quedar en los próximos quince días.



