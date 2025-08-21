Empieza afectar la sequía

La ausencia de precipitaciones pluviales en el Valle de San Fernando, ya comienzan a causar estragos en los sembradíos de sorgo, maíz y frijol; cultivos que están en riesgo de siniestrarse si no llueve en los próximos 15 días.

El desarrollo de las plantas de estos cultivos se encuentra estancada por la falta de humedad, algunas de ellas ya presentan deshidratación en sus follajes, aseguró el agricultor y ganadero Pedro García Palacios.

Explicó que por la falta de lluvias los pastizales y los predios de agostadero, prácticamente están secos; obligando a los productores pecuarios a comprar pacas y bloques nutricionales para alimentar el ganado mayor y menor.

También están contratando pipas para llevar agua a los potreros para saciar la sed de los animales bovinos, caprinos y ovinos.

Reveló que ante la falta de alimento y agua; algunos productores pecuarios se han visto en la necesidad de vender sus hatos de ganado.



