Autoridades refuerzan la Lucha contra el Dengue

En un esfuerzo conjunto entre los tres órdenes de gobierno, este martes, se dio inicio de manera oficial en San Fernando a la Segunda Semana Nacional y Estatal de la Lucha contra el Dengue, Zika y Chikungunya; actividad que se desarrolló en las instalaciones de la Jurisdicción Sanitaria No. VII.

La campaña se intensificará del 11 al 17 de agosto; contempla acciones de fumigación en instituciones educativas, centros de salud, espacios recreativos y edificios públicos del municipio, con el objetivo de combatir la propagación del mosquito transmisor de estas enfermedades.

A través del Departamento de Vectores de la Jurisdicción Sanitaria No. VII, el personal estará focalizando los trabajos en los puntos estratégicos antes mencionados, complementando las labores previas de descacharrización que facilitan la efectividad de la fumigación.