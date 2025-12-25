Piden bomberos revisar vehículos

El subdirector del Centro Regional de Emergencias de Protección Civil San Fernando, Edgar Arnoldo Castillo, exhortó a los automovilistas a verificar detalladamente sus unidades de fuerza motriz antes de salud a carretera.

Lo anterior con el propósito de evitar que sus vehículos se queden varados en tramos carreteros o sufran algún percance carretero como consecuencia de una falla mecánica.

¿Qué recomendaciones ofrece Protección Civil para los automovilistas?

También los invitó a respetar los límites de velocidad, así como los señalamientos informativos que se encuentran instalados sobre las vías de comunicación federal y estatal.

Hacer uso del cinturón de seguridad, no manejar cansados o bajo los influjos de bebidas etílicas; "recuerden que en su casa los esperan"; no sean parte de la estadística de accidentes con fatales consecuencias, aseguró el funcionario.

Acciones de Protección Civil ante percances carreteros

Edgar Arnoldo, informó que paramédicos del Centro Regional de Emergencias de Protección Civil San Fernando, trabaja de manera coordinada con la dirección de protección civil de San Fernando, Méndez, Burgos, Cruillas y Jiménez, así como con Emergencias Médicas San Fernando, prestando el auxilio a quien así, lo requiera por algún percance carretero, accidente en el hogar o laboral.