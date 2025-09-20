Realizan Gobierno Estatal y Municipal; segundo simulacro

Con el firme objetivo de fortalecer la cultura de la prevención y garantizar la seguridad de la ciudadanía, autoridades estatales y municipales participaron de manera coordinada en el Segundo Simulacro Nacional 2025, realizado en este municipio.

El ejercicio se llevó a cabo en la carretera San Fernando-La Laguna, a la altura del kilómetro 4, donde se simuló el incendio de una unidad motriz con personas lesionadas.

En punto de las 12:00 horas se activó la alarma nacional, dando inicio a la intervención de las diferentes corporaciones. En el lugar participaron de manera conjunta elementos de la Guardia Estatal, el Centro Regional de Emergencias, Protección Civil Municipal y Tránsito Municipal, quienes respondieron de manera inmediata y organizada, cumpliendo cada uno con sus funciones en la escena del siniestro.

De acuerdo con el reporte oficial, el simulacro tuvo una duración aproximada de 13 minutos desde la activación de la alarma hasta su conclusión.

Las autoridades coincidieron en señalar que estos ejercicios permiten evaluar tiempos de respuesta, mejorar la coordinación interinstitucional y fortalecer la preparación de los cuerpos de auxilio, siempre con el propósito de salvaguardar la integridad de la población.

El Gobierno Municipal reiteró su compromiso de seguir trabajando de manera conjunta con las instancias estatales para promover la prevención, seguridad y cultura de la protección civil en San Fernando.



