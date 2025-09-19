Afinan detalles para simulacro nacional

Afinan detalles para simulacro nacionalA las 12:00 horas de este viernes se activará la alarma de auxilio
Autoridades estatales y municipales, afinan los últimos detalles para efectuar el Segundo Simulacro Nacional 2025; con motivo del movimiento telúrico que se registró el 19 de septiembre de 1985 en la ciudad de Mexico.
A las 12:00 horas de este viernes se activará la alarma de auxilio, saliendo desde los destacamentos los cuerpos de auxilio del Centro Regional de Emergencia San Fernando, Protección Civil y Bomberos, patrullas de tránsito local, Guardia Nacional y Guardia Estatal.
Las autoridades participaran en este simulacro atendiendo de manera sistemática cinco contingencias de auxilio en establecimientos comerciales y de servicio.
El Subdirector, Edgar Arnoldo Castillo del Centro Regional San Fernando de Protección Civil Tamaulipas, pidió a la población en general no alertarse, ya que estas actividades son un simulacro para recordar el sismo que sacudió la ciudad de México el 19 de septiembre de 1985.
El segundo simulacro se realizará en gasolineras, planteles educativos y empresas comerciales, con el propósito de contribuir al fortalecimiento de las capacidades de reacción de sus unidades internas y sus brigadas ante una eventual emergencia o desastre.