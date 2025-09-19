Afinan detalles para simulacro nacional

Autoridades estatales y municipales, afinan los últimos detalles para efectuar el Segundo Simulacro Nacional 2025; con motivo del movimiento telúrico que se registró el 19 de septiembre de 1985 en la ciudad de Mexico.

A las 12:00 horas de este viernes se activará la alarma de auxilio, saliendo desde los destacamentos los cuerpos de auxilio del Centro Regional de Emergencia San Fernando, Protección Civil y Bomberos, patrullas de tránsito local, Guardia Nacional y Guardia Estatal.

Las autoridades participaran en este simulacro atendiendo de manera sistemática cinco contingencias de auxilio en establecimientos comerciales y de servicio.

El Subdirector, Edgar Arnoldo Castillo del Centro Regional San Fernando de Protección Civil Tamaulipas, pidió a la población en general no alertarse, ya que estas actividades son un simulacro para recordar el sismo que sacudió la ciudad de México el 19 de septiembre de 1985.