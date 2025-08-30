Viene nueva veda de lisa

El lunes 1 de septiembre entrará en vigor la segunda fase de la veda de Lisa en el litoral de la Laguna Madre, aseguró Efrain Sánchez Flores.

El socio de la cooperativa de producción pesquera Carvajal, aseguró esta especie de escama se reproduce de manera generosa en la zona lagunaria de San Fernando.

Este periodo de veda se estableció hace varios años por intervención de la Federación Regional de Cooperativas Pesqueras del Norte de Tamaulipas, quienes hicieron modificaciones a la veda de este producto pesquero, que forma parte de las especies que tienen su hábitat en el cuerpo de agua hipersalino más grande de América Latina.

La primera fase de la veda de Lisa, se aplicó del 1 al 28 de febrero de este año; la segunda prohibición se llevará a cabo del 1 de septiembre al 10 de noviembre, lo que significa que serán 70 días de veda.

Los pescadores que se dedican a la captura de esta especie de escama, utilizan el filete para la elaboración de "ceviche", las mollejas y la hueva, esta última parte del pescado es muy cotizada y se comercializa en más de 200 pesos el kilogramo.