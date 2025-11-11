Anuncia SEDENA entrega de cartilla militar liberada

La Junta Municipal de Reclutamiento, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) a través de la Comandancia de la 8/a. Zona Militar y el 8/o. Regimiento de Caballería Motorizada, extendió este lunes la invitación a los jóvenes de la clase 2006, remisos y anticipados que participaron en el Servicio Militar Nacional, para acudir por su cartilla militar liberada.

La entrega de este importante documento oficial con fotografía se realizará en la planta baja del Palacio Municipal los días sábado 6 y domingo 7 de diciembre, y continuará durante todos los fines de semana del mes, en un horario de 8:00 a 13:00 horas. Se solicita a los jóvenes de la clase 2006, remisos y anticipados, presentarse con puntualidad, donde el personal de SEDENA brindará la atención correspondiente.

