Inician burócratas periodo vacacional

El Gobierno Municipal de San Fernando, que encabeza la alcaldesa Verónica Aguirre, a través del Departamento de Oficialía, informó que el personal de confianza y sindicalizado del Ayuntamiento gozará de su periodo vacacional decembrino, conforme a lo establecido en la normatividad vigente.

Fechas del periodo vacacional en San Fernando

De acuerdo con la información oficial, el periodo vacacional de invierno 2025 queda establecido de la siguiente manera: Personal de confianza: del 18 de diciembre de 2025, reincorporándose a sus labores el lunes 05 de enero de 2026; en tanto que el sindicalizado: del 18 de diciembre de 2025 al 09 de enero de 2026, reincorporándose a sus labores el lunes 12 de enero de 2026.

Asimismo, se dio a conocer que, con el objetivo de no afectar la atención a la ciudadanía, se mantendrán guardias operativas de lunes a viernes en horario de 9:00 a 1:00 pm, salvo el 25 de diciembre y 1 de enero del 2026.

Guardias operativas para atención al público

Las áreas que brindan servicios y trámites indispensables, entre las que destacan Cajas, Secretaría del Ayuntamiento, Obras Públicas, Tenencia de la Tierra, Catastro y Alcoholes, entre otras.