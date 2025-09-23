Vuelca ranchero

Residente de la colonia Américo Villarreal, resultó con lesiones leves que no ameritaron su traslado al área de urgencias del Hospital General de San Fernando, informaron las autoridades de tránsito local.

El accidente automovilístico se registró la tarde de este lunes en el kilómetro 15 de la carretera estatal San Fernando-Carbonera entre las comunidades rurales de Tlaxcala y División del Norte.

El conductor de la camioneta Ford Ranger, color arena, Carlos "Q", quien tiene su residencia en la colonia Américo Villarreal de esta ciudad, informó a las autoridades de vialidad que una falla mecánica en la suspensión lo hizo perder el control de la unidad.

La camioneta salió de la cinta asfáltica, para quedar recostada entre la maleza de los acotamientos de la vía de comunicación estatal.

Pese a lo aparatoso del accidente, el ranchero resultó solamente con heridas leves y escoriaciones; llevándose el susto de su vida.