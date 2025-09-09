Ladrones atracaron inmueble del SUTRA

Amantes de lo ajeno forzaron ventanas para introducirse al inmueble que alberga el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de San Fernando -SUTRA-, ubicado en la Calle Moctezuma esquina con Allende de la Colonia Bellavista Norte.

Los ladrones se apoderaron de cinco abanicos, una puerta para interior, cuatro ventanas y una puerta de fierro; para sustraer lo anterior los "Cacos" forzaron algunas ventanas del inmueble, para posteriormente abrir una de las puertas desde adentro.

Al lugar arribaron elementos de la Unidad General de Investigación San Fernando, adscritos a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, acompañados del personal de servicios periciales, quienes levantaron evidencias del sitio hurtado.

Integrantes de la directiva del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de San Fernando presentaron la formal denuncia ante la Agencia del Ministerio Público Investigador, quienes solicitaron se investigue el robo y se proceda enérgicamente en contra de los presuntos responsables.