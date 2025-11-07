Reanudan suministro de agua en Alfredo V. Bonfil

En respuesta a la solicitud de autoridades ejidales y habitantes del ejido Alfredo V. Bonfil, el Gobierno Municipal de San Fernando, que encabeza la alcaldesa Verónica Aguirre de Garza, dio respuesta a la necesidad de restablecer el suministro de agua en esta comunidad.

¿Qué ocurrió?

Tras la reunión sostenida en Palacio Municipal con las autoridades ejidales, se concretó la entrega de una bomba sumergible, acción que permitió reactivar el sistema de distribución y garantizar el abasto de agua para las familias de Alfredo V. Bonfil.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Gracias al trabajo coordinado entre el Gobierno Municipal y los representantes del ejido, se logró resolver una necesidad prioritaria que impacta directamente en la calidad de vida de los habitantes, reafirmando el compromiso de la alcaldesa Verónica Aguirre de atender de manera inmediata las peticiones de las comunidades rurales.