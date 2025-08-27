Brotan los animales nocivos con lluvias

Las altas temperaturas que se vienen registrando y las ligeras lluvias que se presentaron el fin de semana, sacaron de sus guaridas diversos tipos de reptiles y arácnidos ponzoñosos que ponen en peligro a la ciudadanía en general, aseguró Edgar Arnoldo Castillo.

Subdirector del Centro Regional de Emergencias de Protección Civil Estatal sede San Fernando, informó que la presencia de animales ponzoñosos se ha incrementado del fin de semana a la fecha, derivado a las altas temperaturas y las copiosas precipitaciones pluviales.

La generalidad de los animales nocivos, salen de los predios baldíos y enmontados, ingresando a las viviendas y patios de familias, poniendo en peligro su vida.

Reveló que en coordinación con el personal de la dirección de protección civil y bomberos municipal, atienden reportes de víboras de cascabel y coralillo en el interior de domicilios.

Estos reptiles son extremadamente venenosos en caso de morder a la víctima la pone en una situación difícil, recomendándose a la población en general que acudan a la institución médica más cercana para que les apliquen el antídoto correspondiente.