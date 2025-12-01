Activan rehabilitación de los pozos de agua

La administración municipal 2024–2027, puso en marcha un importante programa de rehabilitación y equipamiento de pozos, una acción estratégica que permitirá mejorar el abasto en las zonas altas y en el primer cuadro de la ciudad.

¿Qué ocurrió?

La alcaldesa Verónica Aguirre de los Santos, acompañada por integrantes del Cabildo, acudió al arranque oficial de los trabajos en cinco pozos, los cuales tenían años fuera de operación y cuya inactividad había reducido considerablemente la capacidad de producción y distribución de agua en San Fernando.

Los pozos que están siendo rehabilitados se ubican de la siguiente manera: Dos pozos en la zona de Fertimex (Pozos 1 y 3); Dos pozos en la zona de Santa Catalina (Pozos 5ª y 7); Un pozo en la zona de Rinconada (Pozo No. 4).

¿Cuál es el objetivo del programa?

El proyecto contempla la instalación de motores, bombas y equipos especializados que permitirán proteger la infraestructura ante los constantes bajones de energía eléctrica, además de incrementar la producción y facilitar el impulso necesario para que el agua pueda superar la pendiente de Loma Colorada, garantizando su conducción por gravedad hacia la cabecera municipal.

El Departamento de Obras Públicas informó que este esfuerzo no solo aumentará la capacidad de producción, sino que también permitirá una mayor estabilidad en el servicio, ya que con más pozos funcionando se podrá alternar su operación o compensar fallas en alguno de ellos sin afectar significativamente a la ciudadanía.