Rehabilitan el alumbrado en la colonia Ribereña

Como parte del programa "Un San Fernando Más Iluminado", el Gobierno Municipal que encabeza la Lic. Verónica Aguirre De Los Santos, concluyó los trabajos de rehabilitación de luminarias en la colonia Ribereña, fortaleciendo así la seguridad y bienestar de las familias del sector.

A través del Departamento de Alumbrado Público se realizó el cambio e instalación de luminarias ahorradoras de mayor potencia, equipadas con protección contra altibajos de voltaje, lo que garantiza una iluminación más estable y eficiente.

Cabe destacar que este tipo de luminarias forman parte del proyecto implementado en su primera etapa sobre las principales avenidas, donde se instalaron mil unidades, mismas que han demostrado su durabilidad y correcto funcionamiento pese a las variaciones eléctricas registradas.

El Gobierno Municipal refrenda su compromiso de seguir trabajando en acciones que mejoren los servicios públicos, impulsando un San Fernando más seguro, iluminado y con mejores condiciones para todas y todos.