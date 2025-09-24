Vienen más lluvias

Zonas de baja presión que se localizan en las aguas del Golfo de México, frente a los estados de Tamaulipas y Veracruz, estarán dejando copiosas precipitaciones pluviales a partir del próximo jueves.

La responsable del monitoreo climático de protección civil, Lilia Eugenia Salinas Escobedo, reveló que, de acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, el ingreso de humedad por estos fenómenos naturales dejará lluvias intensas varios días.

Explicó que, aunado a las zonas de baja presión en el Golfo de México, el huracán Narda categoría 1 que se localiza frente a los estados de Guerrero y Colima, también dejará lluvias en varios estados de la república mexicana, entre ellos Tamaulipas.

Agregó que estos fenómenos naturales se reforzarán también con el ingreso del frente frío número 4, que está bajando actualmente sobre Baja California.