Arranca el programa cosechando soberanía

Funcionarios de los tres niveles de gobierno, este lunes invitaron a productores para que se inscriban al programa federal Cosechando Soberanía, que ofrece atractivos créditos de financiamiento para mejorar la producción de sorgo y trigo.

Bajo este esquema los productores agrícolas, podrán solicitar créditos que van de los 30 a los 250 mil pesos, para la siembra de una superficie de hasta 20 hectáreas, aseguró Antonio Varela Flores.

El secretario de Desarrollo Rural en el Estado de Tamaulipas, aseguró que este programa tiene como principal objetivo apoyar con créditos blandos y muy accesibles para que los productores mejoren la producción de sus cultivos, además de asegurar sus cultivos en caso de algún siniestro natural.

Para acceder al programa federal Cosechando Soberanía los productores deberán de formar parte de las "Escuelas del Campo", presididas por técnicos capacitados que les expedirán la constancia de legibilidad, documento principal para acceder a los créditos que se ofrecerá FIRA a través Soluciones Financieras S.A. de C. V. –SFI-.

Los créditos que se ofrecerán tendrán una tasa de interés del 17.5 por ciento, además del costo de una prima de seguro del 8 por ciento y una cobertura del 9 por ciento.

Técnicos de las "Escuelas del Campo", representantes de organizaciones campesinas y productores, escucharon con atención las reglas de operación del programa federal, explicadas por el delegado de la SADER en Tamaulipas Román Garza, así como personal de FIRA y Soluciones Financieras S.A. de C. V. –SFI-.