Dan mochilas a 120 estudiantes

Por nueve años consecutivos la asociación civil "Mochilón" ha brindado el apoyo necesario a estudiantes del nivel básico de escasos recursos económicos.

Lo anterior con el propósito de motivar a los alumnos para que continúen sus estudios, además de apoyar en parte a las familias con los gastos en el regreso a clases.

La presidenta de esta asociación civil, Mayra Escobedo Gracia, informó que dentro de las acciones del "Mochilón 2025", 120 ciudadanos "padrinos" donaron una mochila y útiles escolares para apoyar a igual número de estudiantes.

En esta ocasión las mochilas y los útiles escolares se repartieron en escuelas primarias de la zona Lagunaria de San Fernando.