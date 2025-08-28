Repara municipio el sistema eléctrico de playa Carbonera

Con el compromiso de ofrecer a la ciudadanía y visitantes espacios seguros y funcionales, el Gobierno Municipal que encabeza la alcaldesa Verónica Aguirre De Los Santos continúa llevando a cabo acciones de supervisión, mantenimiento y rehabilitación en los lugares de convivencia familiar.

En días recientes, se presentó una falla en el sistema eléctrico de la Playita Carbonera, ocasionada por un cortocircuito que afectó el centro de carga y las instalaciones que suministran energía a las luminarias.

Personal del Departamento de Obras Públicas y Alumbrado realizó las reparaciones correspondientes para restablecer el servicio, garantizando así que el área permanezca iluminada y en condiciones adecuadas para la recreación.

Gracias a estos trabajos, las familias y visitantes podrán seguir disfrutando de un espacio seguro, atractivo y accesible para su esparcimiento.