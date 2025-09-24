Impartes pláticas reflexión sobre la imagen de la mujer

Impartes pláticas reflexión sobre la imagen de la mujerEl objetivo de la plática es fomentar conciencia en sociedad, medios periodísticos y publicitarios
El Gobierno Municipal encabezado por la presidenta Verónica Aguirre, a través de la Dirección de Atención a la Mujer, llevó a cabo una plática con motivo del "Día Latinoamericano de la Imagen de la Mujer en Medios de Comunicación", dirigida a alumnas de la Universidad para el Bienestar Benito Juárez.
La charla estuvo a cargo de la directora de Atención a la Mujer, C. Blanca Estela Treviño, quien estuvo acompañada por la secretaria de Bienestar Municipal, Lic. Yadhira Rodríguez Raya, y el director de Programas para el Bienestar, Lic. Martín Alvarado.
Durante la actividad se reflexionó sobre la importancia de esta conmemoración, destacando que, a lo largo de la historia, los medios han promovido estereotipos de belleza que no reconocen la diversidad de las mujeres, privilegiando únicamente la delgadez y la juventud. Se subrayó que esta visión limita la representación femenina, pues al exhibir el cuerpo de las mujeres como producto, se invisibiliza su papel como sujetos de derechos.
El objetivo de la plática es fomentar conciencia en sociedad, medios periodísticos y publicitarios para proyectar una imagen de la mujer libre de estereotipos y discriminaciones, reafirmando su diversidad cultural, étnica, social y económica, en consonancia con los avances alcanzados en materia de igualdad.