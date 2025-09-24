Impartes pláticas reflexión sobre la imagen de la mujer

El Gobierno Municipal encabezado por la presidenta Verónica Aguirre, a través de la Dirección de Atención a la Mujer, llevó a cabo una plática con motivo del "Día Latinoamericano de la Imagen de la Mujer en Medios de Comunicación", dirigida a alumnas de la Universidad para el Bienestar Benito Juárez.

La charla estuvo a cargo de la directora de Atención a la Mujer, C. Blanca Estela Treviño, quien estuvo acompañada por la secretaria de Bienestar Municipal, Lic. Yadhira Rodríguez Raya, y el director de Programas para el Bienestar, Lic. Martín Alvarado.

Durante la actividad se reflexionó sobre la importancia de esta conmemoración, destacando que, a lo largo de la historia, los medios han promovido estereotipos de belleza que no reconocen la diversidad de las mujeres, privilegiando únicamente la delgadez y la juventud. Se subrayó que esta visión limita la representación femenina, pues al exhibir el cuerpo de las mujeres como producto, se invisibiliza su papel como sujetos de derechos.