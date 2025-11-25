Repara municipio camino al ejido Praxedis Balboa

Repara municipio camino al ejido Praxedis BalboaSe llevaron a cabo trabajos de rehabilitación en los 10 kilómetros de camino que conectan al ejido
Refrendando su compromiso con las familias del área rural, el Gobierno Municipal que encabeza la alcaldesa Verónica Aguirre continúa impulsando acciones que fortalezcan la conectividad y el desarrollo de los ejidos de San Fernando.
¿Qué ocurrió?
En reunión sostenida en la sala de Cabildo con autoridades del ejido Praxedis Balboa, encabezadas por el delegado Hilario Reséndiz y David Armendariz, tesorero; la presidenta municipal dio respuesta inmediata a la solicitud presentada por los habitantes, realizando la entrega del recurso necesario para mejorar el acceso principal a la comunidad.
Gracias al apoyo otorgado por el municipio y a la aportación de la propia comunidad, se llevaron a cabo trabajos de rehabilitación en los 10 kilómetros de camino que conectan al ejido, beneficiando directamente a las familias y a las actividades productivas de la zona.
¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?
Las autoridades ejidales expresaron su agradecimiento a la alcaldesa Verónica Aguirre, destacando que durante años este camino no había recibido mantenimiento, lo que dificultaba el tránsito y el traslado de servicios esenciales.
El Gobierno Municipal reafirma su compromiso de seguir respaldando a los ejidos con acciones que mejoren su calidad de vida y fortalezcan la infraestructura rural, construyendo juntos un San Fernando más fuerte y mejor comunicado.