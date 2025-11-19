Alcaldesa puso en marcha otra obra de pavimentación

La presidenta municipal Verónica Aguirre, en compañía de integrantes del cabildo, autoridades educativas y familias de la colonia Caminera de la ciudad de San Fernando, Tamaulipas, este martes dieron el banderazo de inicio de la obra de pavimentación asfáltica.

Esta importante obra beneficiará de manera directa a decenas de familias y alumnos del Jardín de Niños "Margarita Maza de Juárez", que radican sobre la calle Níquel y Constituyentes de este asentamiento urbano de la ciudad.

¿Qué incluye la obra de pavimentación?

De acuerdo al plan de desarrollo urbano, esta importante obra de construcción constará de 2 mil 016 metros cuadrados de carpeta asfáltica en caliente, además de la introducción del sistema de drenaje sanitario con sus respectivas descargas domiciliarias.

También se realizará la introducción de tubería de agua potable en algunos domicilios del sector, así como la edificación de cordones y banquetas de concreto hidráulico.

¿Cuál es la importancia de esta obra para la comunidad?

En su intervención, la alcaldesa Verónica Aguirre aseguró que las obras de pavimentación que se vienen realizando en la mancha urbana forman parte de un plan de obra programado para mejorar la calidad de vida de las familias; permitiendo un crecimiento ordenado, conectando los accesos de rodamiento asfaltados y permitiendo un mejor tráfico vehicular por las vialidades de la mancha urbana.