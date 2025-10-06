Grupo "El Contrato" llena de ritmo y alegría

En un ambiente de alegría y unión familiar, se desarrolló con gran éxito el segundo día del XXXII Festival Internacional en la Costa del Seno Mexicano, gracias al Gobierno del Estado y el Gobierno Municipal, donde cientos de Sanfernandenses disfrutaron de actividades culturales y artísticas que llenaron de color la plaza principal.

Las presentaciones iniciaron con la participación de alumnos de la Casa de Cultura de San Fernando, quienes deleitaron al público con su talento y entusiasmo, dando paso al programa preparado para esta jornada.

En representación de la alcaldesa Verónica Aguirre, acudió el secretario del Ayuntamiento, Lic. José Reséndiz, acompañado de la Lic. Mayra Guillén, en representación del Ing. Erik Rivera Rosas, así como funcionarios municipales, que compartieron junto con la ciudadanía este importante evento.

El cierre de la noche estuvo a cargo del grupo invitado "El Contrato", que puso a bailar a los asistentes con un espectacular concierto. Al finalizar su presentación, recibieron un reconocimiento por parte de las autoridades municipales en agradecimiento a su participación.