Instalan consejo consultivo de turismo en San Fernando

Conscientes del valor estratégico que representa el turismo para el crecimiento económico, la proyección cultural y la identidad del municipio, el Gobierno Municipal que preside la alcaldesa Verónica Aguirre de los Santos, llevó a cabo la instalación oficial del Consejo Consultivo de Turismo del Municipio de San Fernando, acto que fortalece las acciones encaminadas a impulsar el desarrollo turístico local con visión, planeación y colaboración institucional.

La sesión se realizó en la sala de cabildo del Ayuntamiento, contando con la presencia de la subsecretaria de Infraestructura y Desarrollo de Productos Turísticos, Mtra. María Amos Cavazos, quien acudió en representación del Secretario de Turismo del Estado, Lic. Benjamín Hernández Rodríguez, además de representantes del sector restaurantero, comercio, instituciones educativas, de salud, Protección Civil, organizaciones comunitarias y sociedad civil.

¿Qué ocurrió?

Durante el evento, la Presidenta Municipal tomó protesta a los integrantes del Consejo, destacando que este órgano colegiado será fundamental para la planeación, asesoría y propuesta de acciones que impulsen el fomento, promoción y desarrollo integral de la actividad turística en San Fernando.

En su mensaje, Verónica Aguirre enfatizó que la instalación del Consejo refleja el compromiso que el Gobierno Municipal y el Gobierno del Estado que encabeza el Dr. Américo Villarreal mantienen con el desarrollo turístico, reconociendo que este sector no solo impulsa la economía, sino que también proyecta la identidad local y fortalece el orgullo de ser sanfernandense.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Asimismo, agradeció el respaldo permanente del Gobernador del Estado, Dr. Américo Villarreal Anaya, quien —subrayó— ha demostrado un firme apoyo a San Fernando, especialmente en temas vitales como el turismo, promoviendo políticas que permiten transformar y aprovechar el potencial turístico de nuestra región.

"Este Consejo será un aliado estratégico para consolidar proyectos que fortalezcan la imagen de San Fernando como un municipio con riqueza cultural, histórica, gastronómica y natural. Con el respaldo del Gobierno del Estado, construiremos una ruta de desarrollo turístico sostenible y competitivo", afirmó la Alcaldesa.

El Gobierno Municipal reitera su compromiso de trabajar coordinadamente con los diferentes sectores para hacer del turismo un motor de desarrollo y bienestar para las familias sanfernandenses.