Termina reparación de drenaje sanitario

El Gobierno Municipal que encabeza la alcaldesa Verónica Aguirre de los Santos, a través de la Secretaría de Obras Públicas, informa la conclusión de los trabajos de rehabilitación del drenaje sanitario en el sector donde se registró un socavón, sobre la calle Venustiano Carranza y Pino Suárez, en la colonia Las Malvinas.

¿Qué ocurrió?

Jesús Hernández, Secretario de Obras Públicas, dio a conocer que las labores se realizaron a marchas forzadas, siguiendo las instrucciones de la presidenta municipal, la Lic. Verónica Aguirre con el objetivo de afectar lo menos posible a los vecinos y restablecer la vialidad en el menor tiempo.

Explicó que, tras concluir la reposicion del tubo del colector general, solo restan trabajos de limpieza en el área y un periodo de quince días para el proceso de secado, antes de liberar completamente la circulación.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?