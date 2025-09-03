Entrega alcaldesa apoyo para reparar Transporte Escolar

Entrega alcaldesa apoyo para reparar Transporte EscolarVerónica Aguirre de los Santos brinda recursos para reparación del transporte escolar en Palos Blancos
Atendiendo las necesidades de la comunidad rural de Palos Blancos, este martes la alcaldesa Verónica Aguirre de los Santos, entregó un apoyo económico a los integrantes de la sociedad de padres de familia para la reparación del transporte escolar.
Lo anterior con el propósito que los alumnos de este ejido puedan trasladarse sin problemas al ejido San Germán donde cursan sus estudios en la Escuela Secundaria Técnica “Francisco Villa” y en el CBTA 139.
Con estas acciones el gobierno municipal refrenda nuevamente su compromiso con la educación del área rural; la entrega del apoyo económico se llevó a cabo la entrega de recursos económicos en la sala de cabildo del palacio municipal.
El apoyo fue recibido por la tesorera de la Sociedad de Padres de Familia, Sra. Eunice A. Concha Cantú, en presencia del presidente de la misma, Sr. Ciro César Rodríguez, y del padre de familia Sr. Alejandro Corona. Los recursos serán destinados a la reparación del motor de la unidad de transporte escolar.