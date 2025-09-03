Entrega alcaldesa apoyo para reparar Transporte Escolar

Atendiendo las necesidades de la comunidad rural de Palos Blancos, este martes la alcaldesa Verónica Aguirre de los Santos, entregó un apoyo económico a los integrantes de la sociedad de padres de familia para la reparación del transporte escolar.

Lo anterior con el propósito que los alumnos de este ejido puedan trasladarse sin problemas al ejido San Germán donde cursan sus estudios en la Escuela Secundaria Técnica “Francisco Villa” y en el CBTA 139.

Con estas acciones el gobierno municipal refrenda nuevamente su compromiso con la educación del área rural; la entrega del apoyo económico se llevó a cabo la entrega de recursos económicos en la sala de cabildo del palacio municipal.