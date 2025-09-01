Vigila la Coepris a negocios de comida

Para evitar brotes de infecciones gastrointestinales, personal de la Comisión Estatal Para la Protección Contra Riesgos Sanitarios-COEPRIS-, intensificó las acciones de inspección y vigilancia de establecimientos dedicados a la venta de alimentos preparados o crudos, aseguró Mara Adela Dávila Jiménez.

La coordinadora regional de la dependencia estatal, aseguró que el personal frecuentemente está revisando que los negocios que expenden productos alimenticios para constatar que se cumplan con las normas de sanidad.

Dentro de estas mismas actividades, también se encuentra la verificación de los vendedores ambulantes de productos alimenticios, que operan en la cabecera municipal y comunidades rurales de las localidades de San Fernando, Méndez, Burgos y Cruillas.

Entre de los comercios visitados por el personal de la Coepris se encuentran restaurantes, taquerías, paleterías, de aguas frescas, raspados, compra y venta de mariscos, entre otros más.

El personal verifica desde las condiciones de los establecimientos, la indumentaria de los comensales, así como el personal que atiende los establecimientos comerciales.

Ante las altas temperaturas que se vienen registrando se han venido redoblando las visitas para constatar que los productos que se expenden no se encuentren en estado de descomposición.