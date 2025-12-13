Vive San Fernando una noche navideña

San Fernando vivió una de sus noches más emotivas y significativas con el Encendido del Gran Pino Navideño 2025, un evento que reunió a cientos de familias en la Plaza Principal para celebrar la llegada de la temporada decembrina.

¿Qué actividades se realizaron en el Encendido del Pino?

La ceremonia fue encabezada por la alcaldesa Verónica Aguirre de los Santos, quien estuvo acompañada por el representante personal del gobernador Américo Villarreal Anaya, el MVZ Sergio Antonio Balboa Castro; el presidente del Sistema DIF San Fernando, Erik Alberto Rivera Rosas; integrantes del Cabildo y funcionarios de los tres niveles de gobierno.

Las actividades iniciaron con el Festival Navideño en plaza principal, continuando con el Desfile Navideño 2025, donde participaron instituciones educativas, empresas locales, ranchos cinegéticos, compañías privadas, así como elementos de Protección Civil, Seguridad Pública y Bomberos, quienes garantizaron la seguridad, fluidez y alegría del recorrido.

Durante su intervención, la alcaldesa Verónica Aguirre de los Santos dio la bienvenida al representante del gobernador y expresó un mensaje de agradecimiento por el respaldo del Gobierno del Estado. Asimismo, reconoció la participación del Cabildo y la asistencia de las familias Sanfernandenses.

Detalles del Desfile Navideño en San Fernando

En un mensaje profundamente emotivo, destacó que la Navidad es un tiempo que simboliza unión, esperanza y amor. Subrayó que: "En Navidad, un abrazo es más de un simple gesto; es el puente invisible que une nuestros corazones con nuestra familia. En medio de las luces, un abrazo representa lo que con palabras no se puede decir."

Añadió que un abrazo navideño es un refugio, una pausa cálida en medio del mundo y una forma poderosa de recordar que nunca estamos solos. La edil afirmó que el encendido del pino simboliza la paz y la unión en todos los hogares de San Fernando y pidió bendiciones para cada familia del municipio, confiando en que la esperanza continúe guiando el rumbo de la comunidad.

Antes del encendido, agradeció al equipo del Ayuntamiento por su dedicación para llevar a cabo una celebración que fortalece el tejido social del municipio.

Mensaje de la alcaldesa sobre la Navidad y la unión

El Gran Encendido: Un Momento que Quedará en la Historia. Tras una emotiva cuenta regresiva, la alcaldesa accionó el switch que iluminó el monumental Pino Navideño, mientras el cielo se llenó de una lluvia multicolor de pirotecnia. La Plaza Principal vibró entre aplausos, sonrisas y el espíritu navideño que envolvió a cada asistente.

Posteriormente, la alcaldesa recorrió la plaza, saludando y conviviendo con las familias presentes, compartiendo la alegría de un San Fernando unido, fortalecido y lleno de esperanza hacia un próspero 2026.