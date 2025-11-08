Cazadores reactivan a economía de la región

El constante arribo de cazadores de aves migratorias a los diversos campos cinegéticos ha reactivado la economía en los municipios de San Fernando, Méndez, Burgos y Cruillas.

Prestadores de servicios de los campos cinegéticos Las Palomas, Loma Colorada Lodge, No Le Hace Ranch, Wide Open Outfitters, entre otros, que operan en la región del Valle de San Fernando, señalaron que la llegada de cazadores ha sido constante desde el mes de agosto pasado.

¿Quiénes son los cazadores que llegan a la región?

Explicaron que la mayor parte de los cazadores que practican la caza de aves migratorias como Paloma Alas Blancas, Paloma de Collar, Huilota, Pato en sus diversas variedades y Codorniz, vienen procedentes de los Estados Unidos de Norteamérica y de Canadá.

Previo a la práctica de estas actividades, solicitan los cintillos para la caza de cada una de las aves; cada cintillo ampara 15 piezas de pato, así como para el ave de codorniz; 25 piezas de Paloma Huilota.

¿Qué impacto tiene la llegada de cazadores en la economía local?