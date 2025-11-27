Invitan a Caravana para las Mujeres

El Gobierno del Estado, en coordinación con la Procuraduría Agraria y el Gobierno Municipal que encabeza la presidenta Verónica Aguirre de los Santos, invita a la ciudadanía a participar en la Caravana para Mujeres de la Propiedad Social, un evento diseñado para acercar trámites, asesorías y beneficios de más de veinte instituciones en un mismo espacio.

¿Cuándo y dónde se llevará a cabo el evento?

La jornada se llevará a cabo el jueves 27 de noviembre en el Centro de Convenciones de San Fernando, en un horario de 11:00 de la mañana a 15:00 horas. La ciudadanía en general podrá acceder de manera gratuita a servicios de salud, asesoría jurídica, programas de desarrollo social, apoyos productivos, servicios para el sector agrícola, paquetes alimentarios a bajo costo, orientación para el empoderamiento económico, atención psicológica y más.

¿A quién está dirigida la Caravana?

La invitación está abierta a toda la población, con especial énfasis en las mujeres que buscan fortalecer sus derechos, impulsar sus proyectos y mejorar su bienestar. El Gobierno Municipal refrenda su compromiso de trabajar de forma coordinada con las instituciones estatales y federales para continuar acercando estas campañas a la comunidad sanfernandense.