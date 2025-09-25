Reportan la desaparición de abuelito

Reportan la desaparición de abuelitoFamiliares del señor Macario Avilés Contreras, solicitaron el apoyo de la ciudadanía en general para localizarlo
Familiares del señor Macario Avilés Contreras solicitaron el apoyo de la ciudadanía en general para localizarlo, ya que se encuentra extraviado desde el pasado viernes 19 de este mes de septiembre.
La persona de la tercera edad cuenta con 78 años de edad y tiene su domicilio particular en el ejido Águila Azteca del municipio de San Fernando, Tamaulipas.
Familiares del abuelito perdido informaron a esta redacción que él salió de su casa el viernes 19 de este mes de septiembre y ya no regresó.
Al momento de su desaparición, la persona de la tercera edad vestía una camisa color naranja de cuadros manga larga, pantalón mezclilla, tenis grises y cachucha azul.
Sobre estos hechos, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas emitió un Boletín de Búsqueda: Macario Avilés Contreras, de complexión regular, cara alargada, cabello escaso y canoso, mide 1 metro 65 centímetros, pesa 60 kilogramos, tez morena, frente grande, nariz pequeña, labios delgados y cejas largas.