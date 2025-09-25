Reportan la desaparición de abuelito

Familiares del señor Macario Avilés Contreras solicitaron el apoyo de la ciudadanía en general para localizarlo, ya que se encuentra extraviado desde el pasado viernes 19 de este mes de septiembre.

La persona de la tercera edad cuenta con 78 años de edad y tiene su domicilio particular en el ejido Águila Azteca del municipio de San Fernando, Tamaulipas.

Familiares del abuelito perdido informaron a esta redacción que él salió de su casa el viernes 19 de este mes de septiembre y ya no regresó.

Al momento de su desaparición, la persona de la tercera edad vestía una camisa color naranja de cuadros manga larga, pantalón mezclilla, tenis grises y cachucha azul.