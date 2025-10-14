Alcaldesa presidió la asamblea de mujeres

Con gran participación y compromiso social, San Fernando fue sede de la asamblea de mujeres "Voces por la Igualdad y Contra las Violencias", iniciativa nacional impulsada por la Presidenta de México la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, a través de la Secretaría de las Mujeres del Gobierno de México, con el propósito de fortalecer la lucha por la igualdad de género y erradicar todo tipo de violencia hacia las mujeres.

La alcaldesa Verónica Aguirre de los Santos encabezó este importante encuentro, acompañada por la Lic. Monserrat Arcos Velázquez, Directora de Vinculación Social y con la Iniciativa Privada de la Secretaría de las Mujeres; la Lic. Marcia Benavides Villafranca, Directora General del Instituto de las Mujeres en Tamaulipas; y Alejandra López Guerrero, Secretaria Técnica de la Unidad Académica Multidisciplinaria Valle Hermoso en representación de la Lic. Isolda Rendón de Anaya, presidenta de la familia UAT.

También participaron integrantes del cabildo, funcionarias federales, estatales y municipales, así como mujeres de la cabecera municipal, ejidos y campos pesqueros, quienes compartieron sus ideas y propuestas para construir un municipio, un estado y un país más justo, incluyente y libre de violencias.